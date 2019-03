Slår kraftig tilbake mot Listhaug

Fylkesordføreren i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), reagerer sterkt på FrP-politiker Sylvi Lishaugs krav om at ledelsen i Helse Møre og Romsdal må gå. Til smp.no sier Sandvik at sykehuskrisa er en ønsket politikk fra Listhaug og regjeringa. Det er forslagene om å legge ned rehabiliteringssenteret i Aure og slå sammen ––fødeavdelingene i Molde og Kristiansund som har fått Listhaug til å kreve ledelsens avgang. Sandvik viser til at Listhaug som nestleder i Frp, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite og tidligere statsråd har hatt stor innflytelse. Listhaug avviser kritikken og sier at økonomistyringen i helseforetaket ikke har vært god nok.