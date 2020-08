Slår alarm om legeteneste

Øystein Hove, fastlege i Sykkylven, skriv i eit lesarinnlegg i Sykkylvsbladet at han er uroa for fastlegedekninga i kommunen. Hove, som sjølv snart vel å slutte i stillinga si, viser mellom anna til at det frå september blir tre ledige fastlegestillingar og at kommunen har hatt problem med å rekruttere nye fastlegar.