Slaktet rapport om Nordøyvegen

Lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) slakter revisjonsselskapet BDO som har vurdert den økonomiske risikoen ved å bygge Nordøyvegen. I følge rapporten er det flere forhold som gjør risikoen stor. Det gjelder særlig MVA-kompensasjonen, hurtigbåttilskuddet og bompengelånet. Under debatten i fylkestinget i dag karakteriserte Sørheim raporten som veldig svak. Hun mener også at intevjuene som ble gjort, bar preg av at BDO var forutinntatt. Yvonne Wold (SV) mener rapporten inneholder flere viktige moment. Hun sier debatten bærer preg av en kamp om virkeligheten.