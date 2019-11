Slakter Venstre-forslag

Venstres forslag om å vrake fergefri E39 til fordel for klimateknologi slaktes av Frp og Høyre, skriver VG. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), mener det er på tide å vrake gigantprosjektene for fergefri E39 langs vestlandskysten og heller satse på ferger med nullutslippsteknologi. – Vi kan ikke bare tenke på ferger som marked for ny teknologi. Det er også en flaskehals for næringslivet og innbyggerne, sier Helge Orten fra Høyre som er leder for Stortingets transportkomite. Forslaget fra Venstre får støtte fra Naturvernforbundet.