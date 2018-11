Slakter debattinnlegg

Flere aktører i kampen om Nordøyvegen slakter forslaget fra Torleiv Rogne om å dele opp utbygginga av Nordøyvegen, skriver Sunnmørsposten (bak betalingsmur). – Å dele opp nå, er som å prøve å ta ut halvparten av et korthus og se hva som skjer, seier Frank Sve (Frp). Heller ikke lederen for samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Kristin Marie Sørheim (Sp), har troa på at Rognes forslag er en go løsning.