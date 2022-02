Slakter BDO-rapport

Professor i økonomi Bjarne Jensen i Kommunekonsult slakter BDO-rapporten som har utredet konsekvensene dersom det blir en skilsmisse mellom Ålesund og gamle Haram.

Konklusjonen i rapporten er at de økonomiske konsekvensene for Haram vil bli svært negative og at den nye kommunen vil få store rekrutteringsproblemer.

Jensen sier både rest-Ålesund og Haram vil få en utfordrende situasjon, men han tror Haram har gode muligheter til å bli en mønsterkommune.

Han mener rapporten langt på vei er et bestillingsverk fra Ålesund kommune og kritiserer de metodene som er blitt brukt.

Kommunekonsult har utarbeidet et svar på rapporten på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen.