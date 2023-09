Slåkamp i Sykkylven

I Sykkylven oppstod det ein slåkamp i natt. Ein mann i starten av 20-åra skal ha blitt slått i ansiktet av ein jamaldrande slik at han fekk eit kutt. Han blei sendt til legevakta, medan den mistenkte blei vist vekk frå staden. Politiet opplyser at han blir meldt for valden.