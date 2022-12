Slagsmål og høy musikk

Rundt klokka halv ett natt til søndag fikk politiet i Ålesund melding om knuffing mellom en del ungdommer, og politiet fikk roet ned partene. En person ble bortvist fra sentrum resten av natta.

En annen person ble bortvist fra Ålesund sentrum etter et slagsmål. Den andre parten hadde forlatt stedet. Ingen skal være skadet.

Seint lørdag kveld mottok politiet i Kristiansund klage på høy musikk fra en bolig. Patruljen ga huseier et pålegg om at musikken skal dempes slik at en ikke forstyrrer naboer.