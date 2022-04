Slagsmål natt til søndag

På Myrvang i Surnadal oppretter politiet sak etter to gutter i slutten av tenårene barket sammen i et slagsmål sent lørdag kveld. Begge parter har fått mindre skader, men det var ikke behov for legebehandling. På Sunndalsøra i Sunndal var en mann i begynnelsen av 20-årene i klammeri med flere personer i sentrum. Politiet var på stedet og oppretter sak. En person har trolig fått mindre skader i ansiktet.