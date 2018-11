Slagsmål i Ørsta

I Ørsta fekk politiet i natt melding om ein full mann som gjekk rundt i sentrum. Familiemedlemer blei varsla og fekk henta mannen i 20-åra. Litt seinare på natta måtte politiet rykke ut til kulturhuset i Ørsta for å bryte opp eit slagsmål mellom to personar. Ein mann i 30-åra blei meldt for skadeverk.