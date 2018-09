Slagsmål i Ørsta

Opptil ti personer var involvert i et slagsmål i Ørsta sentrum i natt. Noen slåss, andre forsøkte å skille de som slåss, opplyser politiet. De mest aktive hadde stukket fra stedet da politiet ankom. Men to personer i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene, blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter slagsmålet.