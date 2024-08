Slagsmål i Molde

I 23-tida torsdag kveld var det fleire personar som var involverte i ein slåstkamp i Molde sentrum.

Politiet kom til staden med fleire patruljar. Dei fekk etter kvart kontroll på tre personar, og ein av desse hadde skade i ei hand.

Vitne fortalde til politiet at ein bil med fem personar i hadde køyrt frå staden like før politiet kom til staden.

Politiet opplyser at dei meiner dette er dei same personane (4) som seinare på natta blei arresterte i samband med forsøk på å knuse ei vindaugsrute i ein privatbustad vest for Molde sentrum.