Slagsmål i Kristiansund

Det oppsto i tretida i natt slagsmål utanfor ein utestad i Kristiansund. Éin person blei skadd. Det var roleg då politiet kom til staden. Den skadde opplyste til politiet at hen ville oppsøkje legevakt om det viste seg at det blei behov for det. Vedkomande ville også melde hendinga til politiet.