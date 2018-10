Slagsmål i Ålesund

Seint fredag kveld blei det meldt om slåsting på ein utestad i Ålesund, utan at nokon blei skadde. Gjerningsmannen hadde forlate staden då politiet kom til, men dei kom over han seinare på kvelden. Då nekta den overstadig rusa mannen for å ha vore involvert. På grunn av rusen blei han vist bort frå sentrum.