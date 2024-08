Slagsmål i Ålesund

Politiet melder at det har vært et slagsmål i Borgundvegen i Ålesund. Politiet er på stedet. To personer skal involvert, men ifølge politiet er det rolig på stedet nå. Hendelsen fant sted på fortauet og i veibanen. Politiet oppretter sak og anmelder personene.