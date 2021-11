Slagsmål flere steder i natt

Politiet har meldt om slagsmål flere steder natt til søndag. I Kristiansund ble en mann skadd og sendt til sykehus og en annen pågrepet etter et slagsmål på en privat adresse. Litt senere, i sentrum av Kristiansund ble en kvinne anmeldt for ordensforstyrrelse etter et slagsmål. I Molde ble fire personer bortvist fra sentrum etter et slagsmål ved trafikkterminalen. I Surnadal ble en kvinne skadet og sendt til legevakt etter en voldshendelse i sentrum. En mann er mistenkt og politiet oppretter sak.