Skyssbåt når fergene ikke går

Fylkeskommunen har nå bestemt at det blir satt inn skyssbåt mellom Tømmervåg og Kristiansund sentrum når fergene ikke går på grunn av arbeid på kaianlegget. Siden nyttår har de to første, i tillegg til den siste, rundturen i fergesambandet Seivika-Tømmervåg vært innstilt på grunn av arbeidet. Skyssbåten vil starte 20. januar og vil ha kapasitet til 12 passasjerer. Skyssbåten går klokka 04:50 og 06:20 fra Tømmervåg og klokka 23 fra Kristiansund. Mer om rutetidene kan leses her.