Skulle ha hatt straffespark

Dommar Tommy Skjerven innrømmer til smp.no etter kampen at AaFK-spelar Hólmbert Fridjónsson skulle ha hatt straffespark mot Sarpsborg 08. – Det er berre å legge seg flat. Det er for dårleg dommararbeid, seier han til avisa. Han seier han ikkje klarte å sjå at Bjørn Inge Utvik hadde særleg til fart då han felte Fridjónsson. Etter å ha sett TV-bilda meiner han likevel ikkje at det kvalifiserer til raudt kort.