Skuleskyssen går som normalt torsdag

Møre og Romsdal fylkeskommune planlegg å la dei vidaregåande skulane halde opent igjen på torsdag. Dei skriv i ei pressemelding at vêrtilhøva tilseier at skuleskyssen går som normalt, men det blir gjort kontinuerlege vurderingar for enkelte strekningar.