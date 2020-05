Skulane opnar i dag

I dag opnar mange skular i fylket for alle elevane, men det er svært ulike praksis frå skule til skule. Skodje og Valle barneskule, er ein av skulane som vil opne for fullt. Rektor ved skulane, Trond Gisnås seier dei har gjort ein del kreative grep for å kunne ivareta alle smittevernreglar, men alle skal få plass på skulen sine områder.