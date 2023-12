Skuffet over vedtaket til Helse-Midt

– Jeg har fått emojier fra ansatte på sykehuset, og de er ikke smilende, for å si det sånn. Jeg har ikke rukket å snakket med noen ennå, sier Tore Schytte, tillitsvalgt for Fellesforbundet og styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

Helse-Midt har vedtatt av Helseplattformen skal innføres som planlagt i Møre og Romsdal i april. Det reagerer Schytte på.

– Helse-Midt tar økonomiperspektivet i vurderingen rundt innføringa av Helseplattformen i Møre og Romsdal. Vi har gjort grundig arbeid med risikovurderingene, og de viser klart at det er farlig å ta i bruk plattformen i sin nåværende form.

Han sier det er noen måneder til april kommer, men at det skal store forbedringer til om det skal være trygt for pasientene til den tid. De har ikke tro på at man rekker å gjennomføre de forbedringene til den tid.

– Det er forferdelig trist at befolkninga og ansatte i Møre og Romsdal ikke får et moderne system, som er vår tidsalder verdig.

– For det er ikke Helseplattformen?

– Ikke sånn det ser ut nå, nei, svarer Schytte.