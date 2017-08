Skuffet over politikerne

Lastebileierforbundet er skuffet over at et bredt flertall av de politiske partiene ikke vil utrede Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen. Under en debatt mellom stortingskandidatene i Ålesund i dag var det bare Anders Lindbeck fra SV som vil utrede Romsdalsaksen. Avgjørelsen om trasevalget er tatt, sa Frp sin andrekandidat Jon Georg Dale.