Skuffet over innsigelser fra Statsforvalteren

Fjord kommune er skuffet over at Statsforvalteren fortsatt har fire innsigelser mot et landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika i Fjord.

Kommunen kom med et nytt forslag til reguleringsplan i fjor høst, men statsforvalteren mener prosjektet fremdeles er i for stor konflikt med verdensarven Vestlandske fjordlandskap, og at langtidsvirkningene for økosystemene i Storfjorden er for usikre.

Ordførar Terese Jemtegård Moen (Sp) mener de negative sidene ved prosjektet er overvurdert, og at de samfunnsmessige vurderingene ikke er nok vektlagt.

Hun sier de vil jobbe aktivt videre med prosjektet.