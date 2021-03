Skuffet over Hareide

NAF er skuffet over regjeringens vedlikeholdsløft for fylkesveiene. I går ble det kjent at regjeringa vil sette av 16 milliarder kroner til å oppgradere fylkesvegene i Nasjonal transportplan. Kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste, mener dette er alt for svakt i forhold til det enorme behovet. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner. – Det betyr at det kan ta 40 år, nesten to generasjone, å ruste opp fylkesveiene, sier Ryste.