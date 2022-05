Skuffet over at ferga ikke blir gratis

Frank Brevik, leder i Smøla næringsforening, er skuffet over at fergestrekninga Edøy-Sandvika ikke blir gratis nå. Fra 1. juli blir det gratis fergereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer i året. Smøla har mer enn det, men i Hurdalsplattformen vil regjeringa også ha gratis ferge for øysamfunn uten fastlandsforbindelse.

– Jeg må si det er skuffende at Smøla ikke ble med i denne omgang, og jeg tror hele næringslivet og vanlige folk som reiser med ferga er skuffet, sier han.