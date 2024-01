Skuffende av Mowinckel

Ragnhild Mowinckel fikk ikke fart på skia under verdenscuprennet i utfor i østerrikske Altenmarkt-Zauchensee i formiddag.

Mowinckel som hadde startnummer fem, kjørte i mål over to sekunder bak lederen. Etter at 20 løpere har kjørt ligger Mowinckel på en skuffende 18.plass.

– Hun kjører nydelig, men det blir for rundt, sa ekspertkommentator Nina Løseth under løpet.

Sofia Goggia fra Italia leder utforrennet. Den andre norske på startstreken, Kajsa Vickhoff Lie, kjørte ut. Hun traff sikkerhetsnettet, men kom seg raskt på beina igjen.