Skuffa Støbakk

KrF sin gruppeleiar på fylkestinget, Knut Støbakk, likar slett ikkje at Knut Arild Hareide vil vurdere å gå i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. – Eg er veldig skuffa over at Hareide vil vurdere Arbeidarpartiet. Det er jo ho Erna som gjeld. Her på Nordvestlandet, som heile tida har vore eit borgarleg område, er eg overbevist om at dette blir motteke med skuffelse, seier Støbakk til NRK. Den tidlegare Giske-ordføraren trur KrF vil tape oppslutning på Vestlandet om dei går i kompaniskap med venstresida.