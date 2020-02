Skuffa over vedtak

Ordføraren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) er skuffa over at Ålesund kommune tek fleirtalet i representantskapet i renovasjonsselskapet Årim. Formannskapet i Ålesund ga først nabokommunane fleirtalet, men politikarane snudde i kommunestyret torsdag. Tryggestad meiner vedtaket er politisk uklokt, fordi det gir ålesundspolitikarne for mykje makt.