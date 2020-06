Skuffa over tonen i debatten

Hans Kjetil Knutsen frå Sunnmørslista er skuffa over debatten og tonen i debatten i fylkestinget i går som han meiner ber preg av mistillit mellom politikarane. Knutsen oppmodar politikarane om å skjerpe seg og vise ein meir anstendig haldning i debatten. Han meiner at påstandane om løgnar er det same som å levere grisetaklingar i knehøgde på ein fotballbane.