Skuffa over Orry

Sogndal-trener Eirik Bakke er skuffa over tidligere AaFK-spiller Peter Orry Larsen,og hans rådgiver. Bakke sier til Sogn Avis at de hadde en muntlig avtale om at Larsen skulle komme til Sogndal, men nå blir dette ikke noe av. Istedet havner Orry trolig i Brann. Jeg vil kun ha spillere som vil blø for drakta, sier Bakke til avisa. Peter Orry Larsen, som ikke fikk fornyet sin kontrakt med AaFK, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.