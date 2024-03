Skuffa over NTP

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, er skuffa over korleis Møre og Romsdal har kome ut i NTP. Ho er særleg skuffa over at det ikkje er sett av pengar til Møreaksen.

– Det er skuffande med tanke på kor langt Møreaksen-prosjektet har kome. Det er også litt uklart kva som ligg i at Møreaksen har hamna i utviklingsporteføljen. Dette er eit av fleire viktige prosjekt som Møre og Romsdal skulle hatt for å oppretthalde både eksportindustrien og andre viktige arbeidsplassar, seier Solheim