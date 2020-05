Skuffa over lovendring

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) er skuffa over endringane i bioteknologilova som Stortinget vedtok tysdag. – Eg trur at det er mange som tenkjer som oss i KrF, at i dag gjekk det over stokk og stein i Stortinget. Det vi i KrF er aller mest lei oss for, er at dette er eit sjumilssteg i retning av sorteringssamfunnet, seier han til NRK.