Skuffa over ekstraskatt

Spilka-sjef Terje Bøe er frustrert over at regjeringa framleis held fast på den midlertidige arbeidsgjevaravgifta. Det er klart i forslaget til statsbudsjett som blei lagt fram i dag.

– Det er ein stor skuffelse. Våre forventningar har vore at dette var ei midlertidig avgift som skulle gjelde for 2023. Sjølv om det blir gjort ei marginal justering er det ei svært lite ønskeleg avgift som medfører kostnadsauke på toppen av svært mange kostnadsaukar for tidan, seier Terje Bøe.