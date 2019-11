Skuffa over avslag på pressestøtte

Kjetil Haanes, ansvarleg redaktør i Nett.no, er kritisk til at avisa ikkje får produksjonsstøtte i 2019. Avslaget blir grunngitt med for lite kommentar- og debattstoff, og at nesten alt av journalistikken handlar om næringsliv. Det skriv Journalisten. Haanes meiner at dei har ei stor breidde i det dei skriv om og opplyser at dei vil klage på avgjerda.