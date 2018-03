Skuffa over Acer-avgjerd

Stortingsgruppa til Arbeidarpartiet seier ja til at Noreg skal vere med i EUs tredje energimarknadspakke, Acer. Dermed ligg det det an til stortingsfleirtal. I Møre og Romsdal Arbeidarparti var det omlag to tredels fleirtal mot ei tilslutning. Ap-ordførar Ståle Refstie i Sunndal er misfornøgd med avgjerda.