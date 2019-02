Skuffa Ålesund-ordførar

Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal seier ho vart skuffa då nyheita kom om at Ikea likevel ikkje byggjer varehus i kommunen. – Det hadde vore kjekt å ha Ikea nærmare enn vi har. Samtidig forstår eg at Ikea går gjennom store endringar og riggar seg for framtida. Handlemønsteret er annleis no, seier Aurdal til NRK.