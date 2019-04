Skryter av verftene

Verftsnæringens omstilling i møte med oljekrisen kan være en modell for andre, mener statsminister Erna Solberg. Skiftende tider er ikke noe nytt. Historien er full av dem, og leksen er like klar som den er intuitiv: For å lykkes over tid må du klare å innrette deg etter endrede forhold. Det gjelder for land, bedrifter og den enkelte, sa Solberg i sin tale på Finansnæringens dag tirsdag.