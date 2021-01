Skryt av dei tilsette

Sjukehusdirektør Øyvind Bakke rosar dei tilsette for at helseføretaket for første gang i historia kan legge fram eit overskot på 300 millionar kroner. I dag skal han presentere resultatet på eit styremøte i Helse Møre og Romsdal. – Det har vore lagt ned eit viktig arbeid ved alle dei fire sjukehusa slik at flest mogleg pasientar har fått si planlagde behandling, trass koronapandemien, seier Bakke.