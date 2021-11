Skroter fritidskortet

Den nye regjeringen fjerner støtten til fritidskort til barn og unge. Dette skulle gi barn i fattige familier anledning til å delta i fritidsaktiviteter de ellers ikke ville hatt råd til. Her i fylket har Kristiansund og Volda hatt ordningen og Ålesund skulle inn neste år. Fritidskortet på 2000 kroner betydde at folk kunne slippe å betale for eksempel medlemsavgifter for alt fra fotball til korps.