Skrinlegg veg gjennom Svartløken

Statens vegvesen vil likevel ikkje at ny E39 mellom Ålesund og Molde skal gå gjennom friluftsområdet Svartløken. Dette alternativet har svært negative konsekvensar for friluftsliv og naturmiljø, skriv vegvesenet i grunngivinga. Dei meiner at vegen heller bør gå gjennom Solnørdalen, Ørskogfjellet og vidare til Vik.