Skriftleg spørsmål til helseministeren

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug har sendt eit skriftleg spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol om det er sant at det vil koste 10 milliardar kroner å skrote Helseplattforma.

Det var under ein Facebook-debatt at statssekretær i helsedepartementet Hans Krat Bjørkholt skreiv at det ville koste 10 milliardar om prosjektet Helseplattforma skulle stoppast.

Listhaug vil vite om summen stemmer og om kva Helseplattforma AS har avtalt med Epic om selskapet skal bryte kontrakten.