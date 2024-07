Christopher Haanes er rekna for å vere landets fremste kaligrafar. NRK har bedt han gjere ei fagleg vurdering av monogrammet til prinsesse Märtha og Durek Verrett.

– Bokstavar jo eigentleg i stor grad normative, altså gjenkjennbare i si grunnform. Desse bokstavene fell vel inn i kategorien «fantasi-bokstavar» all den tid dei i liten grad tar hensyn til bokstavene si grunnform. Med andre ord dei historiske vilkåra bokstavane våre har utvikla seg frå.

– Ein kan sjølvsagt berre «finne på» bokstavar, akkurat som ein berre kan «finne på» matrettar. Men det krev altså ein del innsikt i historie og evner til å utforme dei, slik at dei kan framstå både som gjenkjennbare og vellykka.

– Eg har inntrykk av at bokstavane er amatørmessig utforma. Både M-en og D-en avvik såpass mykje frå normative bokstavar at dei knapt kan gjenkjennast (sjølvsagt litt lettare når ein veit kva dei står for, slik er vi).

– Bokstavane har «utstikkarar» og slynger som virkar tilfeldige; kvifor er for eksempel M-en såpass mykje meir dominerande enn D-en? Det kan antyde at den er viktigere, men i eit slikt monogram bør vel initialane nærme seg kvarandre i viktigheitsgrad?

– Det er heller ingen grunn til den store «rute»-forma mellom dei to bokstavane, anna enn at det ser ut til at D-en heng og dinglar frå den. Men D-en kunne like godt oppfattast som ein -v eller ein -u. Den har også ei rund form på stammen (ein slags utvekst?) som ikkje går igjen noko anna stad i monogrammet.

Haanes har ingen kommentar til rosafargen, og seier det er ei smakssak. Han strekar under at han ikkje har noko formeining om kongehuset generelt eller korleis og kven som har laga monogrammet. Han kommenterer berre bokstavane i seg sjølv.