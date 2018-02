Skrev ny kontrakt med Molde

Martin Ove Roseth har signert en ny kontrakt med Molde FK som binder ham til klubben til 2021, melder klubben på sine hjemmesider. Den 19 år gamle sunnmøringen fikk sin eliteseriedebut for Molde i en kamp mot Bodø/Glimt høsten 2016. Klubben antyder at forsvarsspilleren kan bli lånt ut for å få kamperfaring på høyt nivå.