Skrekkblanda fryd for landbruksministeren å delta på toppmøte

Søndag var ministrane frå samarbeidsforumet G20 samla i Berlin for å diskutere blant anna antiobiotikabruken i landbruket. Det var heilt spesielt at også den norske landbruksministeren deltok. Noreg er ikkje med i G20, men vart invitert til møtet.

– Det er eit enormt privilegium at Noreg blir utnemnt til samarbeidsland av Tyskland. Det er litt skrekkblanda fryd å sitte der. Det er berre å erkjenne, seier Dale. Han har vore i Berlin dei siste dagane på den store matmessa Grüne Woche, der om lag 70 matprodusentar frå Noreg har deltatt.

Friske dyr får antibiotika

På G20-møtet heldt Dale innlegg om antibiotikaresistente bakteriar. Dei 19 landa slutta seg til at dette er eit stort problem. Tidlegare har det vore ulik forståing av problemet, men no er det fleire som tar det på større alvor.

– Vi må slutte å bruke antibiotika på friske dyr for at dei skal vekse raskare, seier Dale. Han meiner også at det må bli slutt på at veterinærar skal få provisjon når dei behandlar husdyr med antibiotika.

– Det bør ikkje vere meir lønsamt å skrive ut antibiotika enn anna medisin, slik at veterinærar vel å bruke det sjølv om det ikkje trengst, for å tene meir pengar, seier Dale.

Folk døyr av antibiotikaresistens

Jon Georg Dale har vore fleire dagar i Berlin. Han er optimistisk med tanke på å redusere bruk av antibiotika i landbruket. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Han meiner at dei andre landa har mykje å lære frå Noreg på dette området, og opplever at stadig fleire land forstår at antibiotikabruken må reduserast. Dale er bekymra for at folk døyr av antibiotikaresistens.

– Dersom dette får utvikle seg utan at verda tar tak i det, kan vi risikere at om nokre tiår, døyr folk av det vi i dag kan bli behandla for, fordi vi har gitt antibiotika til friske dyr, som vi et, seier Dale.

Han meiner at det norske arbeidet for å redusere denne medisinbruken viser at det er mogleg. Landbruket i Noreg brukar langt mindre antibiotika enn andre land.

– Vi må jobbe internasjonalt med temaet. Eg tar det opp i alle landbruksforum, seier Dale.