Skreiv ut for mykje medisin

Ein fastlege braut lova då han skreiv ut alt for mykje vanedannende medisin til to alvorleg sjuke pasientar. Det slår Statsforvaltaren fast. Ein av pasientane skal ha brukt 16 Paralgin Forte dagleg, i tillegg til andre medikament. Statsforvaltaren varslar stikkprøver for å sjå kor mykje medisin legen skriv ut framover.