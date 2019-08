Skred frå Veslemannen

Åndalsnes Avis melder søndag ettermiddag at det har gått eit større skred ved Mannen i Rauma. Vakthavande geolog ved NVE, Line Kristensen, seier til avisa at rørslene i fjellet har auka i helga. TIl NRK seier Kristensen at raset er relativt stort, men betydeleg mindre enn fleire andre tidlegare i sommar.