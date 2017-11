Skrantesjuke samlet hundrevis

I etterkant av at en hjort fikk påvist skrantesjuke var det onsdag kveld hundrevis av jegere samlet til folkemøte om sykdommen i Gjemnes. Det ble onsdag klart at hjorten ikke har den aggressivt smittsomme varianten, men leder i Norges Jeger og Fisk, Tore Andestad, forteller at jegerne uansett er kjempemotiverte for å bidra og gjøre det de kan for å begrense skadene av sykdommen.Nå skal jegere i Gjemnes, Molde, Nesset, Fræna, Eide, Tingvoll, Sunndal, Kristiansund, Averøy, Halsa og Surnadal fremover ta prøver og sende inn til Mattilsynet.