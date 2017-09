Skolevalget: – Jeg er utrolig spent

Resultatet i skolevalgene har ofte gitt en pekepinn på den nasjonale trenden. 11. september er det stortingsvalg, og det er helt åpent hva slags regjering vi får etter valget.

Den siste uken har vært hektisk med skoledebatter på de videregående skolene. Fredag var det debatt på Fagerlia videregående skole i Ålesund. I disse debattene handler det om å vinne de yngste velgerne.

Fra skoledebatt til skoledebatt

Håkon Strand representerte Fremskrittspartiet under skoledebatten på Fagerlia videregående skole. Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi er forberedt oss på dette lenge og har jobbet beinhardt. Mange av oss har vært gjennom to debatter hver dag og sliter livet av oss så det å få den endelige dommen på tirsdag blir veldig spennende, sier Syver Hanken (H).

– Jeg er kjempespent. Vi har et mål om å klare over 20 prosent i Møre og Romsdal, og jeg tror vi kan nå målet dersom det går rett veg, sier Håkon Strand (Frp).

– Jeg er mest spent på hva som blir resultatet av selve stortingsvalget fordi det handler om hvem som skal styre landet, sier Marit Nerås Krogsæter (Sp).

Stort engasjement

Victoria Tollås og Elias Muren stilte spørsmål til politikerne. Foto: Trond Vestre / NRK

Idrettssalen på Fagerlia videregående skole i Ålesund var fullsatt under skoledebatten fredag, Det ble en debatt med stort engasjement der elevene fikk stille spørsmål til debattantene om blant annet miljø, fraværsregelen i den videregående skolen og innvandring.

– Skole er en viktig sak for meg siden det er der jeg er nå, sier Elias Muren som var blant dem som stilte spørsmål til debattantene.

– Jeg er veldig glad for at de fleste var imot fraværsgrensa, sier Victoria Tollås og viste til den omstridte regelen om grensen på ti prosent fravær som regjeringen har innført.

– Skulle ønsker stortingsrepresentantene deltok

Stort engasjement under skoledebatten på Fagerlia videregående skole i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

I de siste valgene er det blitt vanlig at partiene stiller med sine ungdomspolitikere i skoledebattene. Men få av disse er reelle kandidater til Stortinget.

Under debatten på Fagerlia videregående skole deltok Lage Nøst (MDG) og Marit Nerås Krogsæter (Sp). Dersom Miljøpartiet De Grønne får mer enn fire prosent oppslutning nasjonalt er Nøst med i kampen om utjamningsmandatet i Møre og Romsdal. Krogsæter er tredjekandidaten til Senterpartiet som kjemper om å få inn to representanter fra Møre og Romsdal.

Senterpartipolitikeren skulle gjerne ha sett at flere av de stortingskandidatene med mandatsjanser stilte opp i skoledebattene.

– Skoledebattene er viktige for da får skoleelevene møte politikere. Men jeg skulle ønske at det var voksenpolitikerne og stortingsrepresentantene som satt her og fortalte hvorfor de ønsker å komme på Stortinget på vegne av Møre og Romsdal istedenfor at vi ungdommene sitter og snakker med jevnaldrende, sier Marit Nerås Krogsæter.