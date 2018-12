Skoledemonstrasjon på Sylte

Folk fra Sylte og Malme møtte opp søndag ettermiddag for å demonstrere mot at 5 til 7. trinn skal flyttes til Haukås skole, skriver rbnett. Nå har de samlet inn 700 underskrifter som ønsker at de eldste skoleelevene skal bli på den lokale skolen.