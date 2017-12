Skolebygging utsettes

Utbyggingen av Sylte og Haukås skoler blir utsatt etter at flertallet i kommunestyret i Fræna støttet Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag, skriver rbnett (krever pålogging). Det blir tatt sikte på å innarbeide disse skolene i investeringsbudsjettet for 2019. Tidligere har elever og foreldre ved skolene i Sylte og Malme gått i fakkeltog for å protestere mot det de mener er løftebrudd fra politikerne. Elevene ved Malme må nå fortsatt bruke skolen som allerede er vedtatt nedlagt.